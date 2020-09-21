Станция "Шиес" открылась для пассажирских перевозок

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Станция "Шиес" Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" в Архангельской области, вблизи которой планировалось построить экотехнопарк, открылась в понедельник, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"Федеральное агентство железнодорожного транспорта 21 сентября открыло железнодорожную станцию Шиес для выполнения пассажирских операций по знаку "Б" (продажа билетов на все пассажирские поезда; прием и выдача багажа не производятся)", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале в понедельник.

Он отметил, что региональный минтранс проводит плановую работу с руководством Северного филиала АО "Федеральная пассажирская компания". В адрес общества направлено обращение о возобновлении остановки на железнодорожной станции Шиес для выполнения пассажирских перевозок "Москва - Воркута - Москва".

"В настоящее время ответственные службы проводят корректировку расписания пассажирских поездов № 376/375. Коллеги заверили, что продажа билетов до Шиеса откроется уже в ближайшие дни", - добавил Цыбульский.

Ранее Цыбульский сообщал, что решение открыть станцию для пассажирских перевозок было принято при содействии министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Также глава региона сообщал, что территории в районе станции присвоят категорию земли населенных пунктов.

Также Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил возможность судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли.

В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщали, что рекультивация земельного участка, где планировалось построить экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, основные работы планируется завершить в 2024 году.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

В апреле текущего года Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и глава соседней республики Коми Владимир Уйба.

В начале июня правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.