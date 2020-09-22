В РЖД заявили об отсутствии поездов с остановкой на станции "Шиес"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В расписании пассажирских поездов не обозначены остановки на станции "Шиес" Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" в Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в компании во вторник.

"Москва - Шиес" - нет маршрута, даже с пересадками. Прямого сообщения нет и маршруты не заявлены в расписании", - сказал собеседник агентства. Там добавили, что остановок на "Шиесе" по маршруту из Воркуты также нет.

Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что станция "Шиес", вблизи которой планировалось построить экотехнопарк, открылась в понедельник.

Он отметил, что региональный Минтранс проводит плановую работу с руководством Северного филиала АО "Федеральная пассажирская компания". В адрес общества направлено обращение о возобновлении остановки на железнодорожной станции "Шиес" для выполнения пассажирских перевозок "Москва - Воркута - Москва". Ведется корректировка расписания пассажирских поездов, продажа билетов до Шиеса откроется "уже в ближайшие дни".

Ранее Цыбульский сообщал, что решение открыть станцию для пассажирских перевозок было принято при содействии министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Также глава региона сообщал, что территории в районе станции присвоят категорию земли населенных пунктов.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

В апреле текущего года Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и глава соседней республики Коми Владимир Уйба. Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли.

В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщали, что рекультивация земельного участка, где планировалось построить экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, основные работы планируется завершить в 2024 году.