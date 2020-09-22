Минздрав РФ разрешил исследования вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса Центру Чумакова, сообщает пресс-служба министерства.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

Клиническое исследование начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

"Планируется, что в исследованиях примет участие более 3 тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных. Добровольным участникам исследований предоставят всю необходимую информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании", - говорится в сообщении.

Участники клинических исследований после вакцинации будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи.

"Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года", - заявил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов, которого цитирует пресс-служба.

В настоящее время в России зарегистрирована вакцина "Гам-Ковид-Вак", разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Планируется, что 30 сентября завершатся клинические испытания вакцины, разработанной новосибирским центром "Вектор". Как заявлялось, в октябре могут быть поданы документы для ее регистрации, в ноябре - начато производство.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).