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Дума приняла во II чтении законопроект об оплате проезда по дорогам транспондерами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о платных автодорогах вместе с новыми поправками, которые впервые в России регламентируют технологию безбарьерного взимания платы за проезд "свободный поток" (free flow).

Въезд на платную дорогу станет возможным не только через знакомые российским автомобилистам пункты оплаты со шлагбаумами (toll plaza), но и без них - по системе безбарьерного проезда free-flow. Факт проезда конкретным автомобилем будут фиксировать камеры, которые должен будет установить оператор платного участка.

Основным способом оплаты на платных дорогах без шлагбаумов станет транспондер. Если транспондера нет или на электронном счете будет недостаточно денег, авторы поправок предлагают ввести обязанность автомобилиста оплатить проезд в течение пяти суток после выезда с дороги. Срок оплаты предлагается считать с момента последнего проезда по дороге.

Порядок оплаты на платных дорогах федерального значения должно будет установить правительство РФ, а регионального и местного значения - органы власти региона и органы местного самоуправления. В таком порядке должно быть детально прописано, как пользователь сможет узнать о задолженности и внести деньги.

Отмечается, что автомобилист, не внесший плату за проезд, будет нести ответственность по закону. На оператора дороги, согласно поправкам, возлагается обязанность обеспечить водителей информацией о том, сколько стоит проезд, как и когда его можно оплатить. Также оператор будет обязан информировать автомобилиста о поступлении и списании средств с электронного счета, а также о появлении задолженности, если денег на проезд не хватило.

Также в тексте законопроекта указано, что максимальная плата за проезд, которую устанавливает оператор платной дороги, не может быть выше уровня, установленного правительством РФ (региональными или муниципальными властями, если дорога не относится к федеральным). При этом плата за проезд для всех транспортных средств одной категории должна быть одинаковой.

Законопроект в первом чтении был принят еще весной, однако важные поправки были предложены и одобрены профильным комитетом Госдумы по транспорту и строительству при подготовке документа ко второму чтению.

Система безбарьерного проезда free-flow, как сообщалось, будет реализована на ЦКАД – там планируют установить 12 рамок взимания платы, каждая из которых будет оборудована типовым составом видеокамер, антенн, лазерных датчиков. Информация с этих рамок будет стекаться для обработки в центральную систему.

"Автодор" уже тестирует эту систему на федеральной трассе М-4 "Дон" – там на 64 км дороги установили тестовый комплект оборудования.

Технология free-flow, применяемая за рубежом, призвана решить проблему пробок перед пунктами взимания оплаты на платных автодорогах, которые могут возникать при большом потоке транспорта. Кроме того, при использовании новой технологии заметно упрощается обустройство дороги, поскольку нет необходимости выделять земельный участок и организовывать пункт взимания оплаты (toll plaza) с будками, шлагбаумами, дополнительными полосами для движения и другими элементами инфраструктуры, что особенно актуально в случае строительства ЦКАД в Московской области.

Госдума

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