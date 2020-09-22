Песков не заинтересовался публикацией о наркотиках из Аргентины

Вопрос о проверках чиновников Кремля на наркотики поставил его в тупик

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле видели публикацию о поставках наркотиков из Аргентины в Европу и Россию, но не заинтересовались ею, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы ознакомились, даже не полностью, до конца не дочитали, не нашли это исследование заслуживающим внимания", - сказал он на брифинге 22 сентября.

У него уточнили, проходят ли сотрудники администрации президента тестирование на употребление наркотиков. Вопрос этот связан с тем, что, по утверждению ряда публикаций, наркотики, найденные чемоданах в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, могли предназначаться российским чиновникам разного уровня.

"Вы фактически меня поставили в тупик. Насколько мне известно, никаких проверок нет, они законом о госслужбе не предусмотрены. Здесь все регулируется в соответствии с российским законодательством", - сказал Песков.

Насколько ему известно, сотрудники администрации специальные тесты не проходят.

В феврале 2018 года аргентинские СМИ сообщили, что в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе нашли готовые к отправке чемоданы, в которых хранилось 362 кг кокаина. Уточнялось, что в конце 2017 года наркотики нашел тогдашний посол Виктор Коронелли и уведомил об этом российский МИД и аргентинские правоохранительные органы. В декабре 2017 года в Москве в результате международной операции при попытке получить кокаин, замененный на муляжи, были задержаны трое граждан России, в том числе бывший завхоз посольства Али Абянов.

Предполагаемый организатор контрабанды, бизнесмен Андрей Ковальчук летом 2018 года был экстрадирован в Москву из Германии, где его задержали по запросу Москвы.

В апреле 2019 года сообщалось, что в России расследование дела завершено и что все фигуранты вины не признают.

22 сентября 2020 года расследовательский центр "Досье" сделал публикацию по результатам изучения материалов дела и 402 часов телефонных переговоров из материалов аргентинского расследования. В публикации приведен документ российского МВД от 2018 года, в котором говорится, что арестованный Ковальчук гражданином России не является.

Расследователи пришли к выводу, что Ковальчук в течение десяти лет входил в доверие к сотрудникам разных российских посольств и часто общался с высокопоставленными сотрудниками консульского департамента российского МИД. Авторы публикации отметили нежелание российского следствия искать поставщиков и адресатов перехваченных наркотиков.