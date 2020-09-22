Новосибирских полицейских подозревают в избиении четырех жителей села

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия и оружия, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Предварительно установлено, что 19 сентября днем они применили силу к четырем жителям села Усть-Изес в Венгеровском районе.

Следователи уже опросили потерпевших, свидетелей и сотрудников полиции.

Под подозрением - сотрудники межмуниципального отдела МВД "Венгеровский".

Ранее 27-летний житель Усть-Изеса сообщил в соцсетях, что от восьми до десяти полицейских приехали к нему домой, когда он запрягал коня. Они искали его знакомого, в доме его не нашли, а самого хозяина избили "палкой, шваброй, уздой и дугой", а затем вывезли в лес, где снова избили его и еще трех человек.