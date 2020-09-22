Возбуждено дело на воронежца, пытавшегося после ссоры с женой сжечь себя и дочь

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против жителя Воронежа, подозреваемого в покушении на убийство своей малолетней дочери, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 18 сентября между 35-летними супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял годовалую дочь и отнес в машину, стоявшую в гараже. После этого он облил автомобиль бензином, сел в него вместе с ребенком и поджег изнутри. Женщина успела вытащить дочь из горящей машины, мужчина выбрался самостоятельно.

С ожогами первой степени девочка была госпитализирована.

Действия воронежца квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).