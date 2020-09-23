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Просить КС РФ проверить решения международных судов смогут президент, правительство и ВС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ будет давать "добро" на неисполнение решений международных судов по запросу президента, правительства или Верховного суда, следует из проекта федерального конституционного закона об изменениях в закон о КС.

Согласно тексту проекта, КС будет "разрешать вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию" по запросам, которые должны будут направить президент РФ, правительство РФ или Верховный суд РФ.

Решение о том, возможно ли исполнить решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции РФ, будет приниматься в соответствии с проектом закона по аналогичной схеме - по запросу президента, правительства или Верховного суда. С таким запросом также может обратиться МИД РФ как орган исполнительной власти, который защищает интересы России в межгосударственном органе.

Согласно принятым и одобренным на всенародном голосовании поправкам в Конституцию РФ, Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения Россией решения международных судов, "если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации", и решений межгосударственных органов, если это противоречит Конституции.

Из текста законопроекта также следует, что правом на обращение в КС с запросом о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора РФ обладают президент РФ, Совет Федерации, Госдума, одна пятая сенаторов или депутатов Госдумы, правительство, Верховный суд, а также органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.

Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора о принятии в РФ нового субъекта в КС направляет президент. Такой запрос допустим, если при его направлении соблюдены требования Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".

Как сообщалось, во вторник вечером президент России внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию.

В пакет входят проект федерального конституционного закона (ФКЗ) "О правительстве РФ", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", а также проект ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

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