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После побега шести осужденных в УФСИН по Дагестану начали проверку

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В УФСИН Дагестана назначили служебную проверку, чтобы выяснить, что помогло сбежать из колонии №2 в Шамхале шестерым заключенным. Виновных пообещали привлечь к ответственности.

О побеге в колонии узнали около полуночи: в 23:40 при обходе охранники заметили подход на контрольно-следовой полосе, и бросили пересчитывать осужденных, рассказали в управлении. Оказалось, что шестерых заключенных не хватает.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН по республики, выставлены временные розыскные посты. По следу беглецов направлены резервные группы и группы преследования. По региону разосланы ориентировки на сбежавших. На место происшествия выехал глава республиканского управления ФСИН Андрей Поляков.

Ранее о побеге шести осужденных через подкоп сообщил источник "Интерфакса". Вскоре эту информацию подтвердили в региональном МВД. Там уточнили, что один из беглецов был приговорен к 15 лет за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, один - к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.

По тревоге был поднят весь личный состав МВД Дагестана, отметили в ведомстве.

Дагестан ФСИН Шамхал МВД

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