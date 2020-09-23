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Путин заявил об обострении проблемы бедности в РФ на фоне пандемии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавируса обострила проблему с бедностью в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с сенаторами он подчеркнул, что снижение уровня бедности - одна из ключевых задач для властей.

"Эта проблема была и, к сожалению, остается пока одной из самых болезненных для общества. Она затрагивает миллионы людей в нашей стране, а в последнее время немножко обострилась в связи с эпидемией и теми последствиями, которые она имеет на экономику", - сказал Путин в ходе встречи с сенаторами РФ.

Он отметил, что власти страны, используя возможности бюджета, будут оказывать прямую финансовую помощь и формировать действенную систему поддержки семей на всех этапах воспитания детей.

"Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт. Со следующего года он начинает внедряться по всей стране. В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд рублей", - отметил он.

Путин подчеркнул, что эти средства должны помочь людям повысить квалификацию, найти новую работу или открыть свое небольшое дело.

Президент заявил, что планирует обсудить опыт реализации социального контракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.

Ранее Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделило более 600 млрд рублей на различные формы поддержки семей с детьми. Он отмечал, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в три с половиной раза.

Владимир Путин

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