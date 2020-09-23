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Правозащитники сообщили о задержании учащегося колледжа за розыгрыш о суициде

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Учащегося колледжа задержали в Челябинске после сообщения его одногруппников о подозрительной угрожающей записи в соцсети, сообщил в среду глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

По его информации, задержан 18-летний Денис Куценко, к правозащитникам за помощью обратилась его крестная мать - Елена Хакимова.

"По ее словам, Денис в переписке "ВКонтакте" сообщил одногруппникам, что хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие. Приятели Куценко продемонстрировали аудиозапись из личной переписки преподавателям. Руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар. Там отказались (!) приезжать и предложили вызвать полицию", - сказал Чиков.

По его информации, молодого человека привели в наручниках, он заявил, что сообщение является розыгрышем, но полицейские изъяли у него телефон.

Адвокат Андрей Лепехин сообщил "Интерфаксу", что сейчас пытается выяснить, что именно произошло и где находится Куценко. "Елена Хакимова сообщила нам, что видела Дениса в наручниках, это можно толковать как задержание. Пока у меня нет информации, где он находится", - пояснил адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Челябинск

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