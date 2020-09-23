У задержанного за запись о суициде учащегося колледжа нашли ножи и биты

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в Челябинске учащийся одного из колледжей, 18-летний Денис Куценко, на самом деле мог замышлять публичную акцию, в которой должны были пострадать многие люди, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Сегодня после задержания у него дома нашли недавно купленные биты и ножи в больших количествах, а также рисунки с пиктограммами. По всей видимости, он приобрел их для какого-то действия. Есть предположение, что молодой человек продумывал несколько сценариев, в том числе с кровавой расправой в кинотеатре после какого-нибудь фильма ужасов", - рассказал собеседник агентства.

По его сведениям, сейчас с задержанным работают сотрудники правоохранительных органов, проводят опросы и выясняют обстоятельства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД агентству не смогли прокомментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что к адвокатам обратилась крестная мать Куценко, она заявила, что в среду молодого человека в наручниках увезли сотрудники полиции.

По сведениям адвокатов правозащитной группы "Агора", полицейских вызвали в училище представители администрации колледжа после сообщения его одногруппников о подозрительной угрожающей записи в соцсети.

По словам женщины, Денис в переписке во "ВКонтакте" сообщил одногруппникам, что хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие. Приятели Куценко продемонстрировали преподавателям аудиозапись из личной переписки с задержанным.

Сам Куценко при задержании пояснил, что запись является пранком (розыгрышем).