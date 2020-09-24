Адвокат сообщил о следах пыток на теле националиста Марцинкевича

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тело националиста Максима Марцинкевича (по прозвищу "Тесак") передали родственникам, в ближайшие дни его транспортируют из Челябинска в Москву, где пройдут похороны, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Алексей Михальчик в четверг.

"Я общался с отцом, им, наконец, удалось пройти в морг и осмотреть тело. Он в шоке, потому что на теле Максима увидел следы пыток. Он рассказал, что есть гематомы, рваные раны, на ногах нет нескольких ногтей", - сказал Михальчик.

По его сведениям, в настоящее время похоронные агенты решают вопрос о транспортировке катафалка в Москву. "Как только все договоренности состоятся, его на борту самолета доставят в Москву", - добавил адвокат.

Смерть Марцинкевича

16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН по Челябинской области было обнаружено тело Марцинкевича и предсмертные записки. Информированный источник ранее сообщил агентству, что заключенный пытался покончить с собой в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске.

По данному факту сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области проводят проверку, в том числе проводится судмедэкспертиза.

Адвокаты Марцинкевича просят председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту гибели националиста.

Между тем в региональном СУ СКР заявили, что в настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер, уголовное дело по факту смерти пока не возбуждено.

"При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный", - отмечало управление.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.