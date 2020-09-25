Адвокат рассказал о новой экспертизе по делу Магнитского

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) назначил новую экспертизу причин смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе 11 лет назад, заявил адвокат его матери Николай Горохов.

Как сообщил Горохов на заседании Мосгорсуда 23 сентября 2020 года, в прошлом году СКР провел выемку медицинских документов, а также "гистологического архива тканей внутренних органов от трупа Магнитского" из архива Тверского суда Москвы.

По словам адвоката, речь идет о том, что для расследования обстоятельств смерти Магнитского была "назначена и проведена" новая экспертиза.

Согласно оглашенным судьей Мосгорсуда материалам, постановление о выемке из архива Тверского суда на Каланчевской улице в Москве 29 января 2019 года вынес старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Николай Тутевич. В оглашенном постановлении отмечалось, что "комиссионная судебная экспертиза, в том числе причин смерти Магнитского", назначена в рамках уголовного дела, возбужденного 14 декабря 2015 года.

Как пояснил, в свою очередь, адвокат Горохов, экспертиза была назначена в рамках уголовного дела об убийстве Сергея Коробейникова, Октая Гасанова и Валерия Курочкина.

В разговоре с "Интерфаксом" Горохов уточнил, что результаты новой экспертизы, несмотря на соответствующие обращения к следствию, ему неизвестны. По его словам, их от него и Натальи Магнитской "скрывают".

В ноябре 2018 года в Генеральной прокуратуре РФ заявили, что Магнитский, а также Коробейников, Гасанов и Курочкин, которые скончались в разное время и которых российское следствие считает членами преступного сообщества, организованного основателем Hermitage Capital Уильямом Браудером, могли быть отравлены веществом, содержащим соединения алюминия.

В надзорном ведомстве уточняли, что теперь СКР проверяет версию о насильственной смерти всех четверых и причастности к ней Браудера, на которого они якобы могли бы дать изобличающие показания.

По словам адвоката матери Магнитского, после того, как Генпрокуратура озвучила новые данные по поводу смерти Магнитского, она обратилась в СКР с заявлением-обращением о признании ее потерпевшей по делу, в рамках которого, как решила Наталья Магнитская, расследуются обстоятельства смерти сына.

"Из этих заявлений (Генпрокуратуры - ИФ) следовало, что ведется новое расследование, проводятся экспертные исследования, результатом которых стало выявление причин смерти Магнитского", - сказал Горохов в Мосгорсуде.

В среду, 23 сентября, Мосгосруд отклонил жалобу адвоката на решение столичного Басманного суда, который 17 июня отказался признать незаконным бездействие руководителя Главного следственного управления СКР по заявлению Натальи Магнитской о признании ее потерпевшей.

По словам адвоката, в июле 2019 года он получил ответ следователя Тутевича, отказавшегося признать Наталью Магнитскую потерпевшей по уголовному делу - но не об убийстве Коробейникова и др., а об отравлении бизнесмена Андрея Перепеличного в Англии в 2012 году, в организации которого российское следствие подозревает все того же Уильяма Браудера.

Горохов считает, что "необъяснимые действия" СКР и Генпрокуратуры имеют "признаки специальной операции по отстранению матери погибшего Сергея Магнитского от участия в расследовании причин гибели ее сына".

Комментариями СКР по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Дело Магнитского

Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина", до помещения в который он находился в другом СИЗО - "Бутырка". Причиной его смерти официально была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Защита юриста заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Правозащитники заявили, что в его гибели виноваты врачи и силовики.

В июле 2011 года СКР завершил дополнительную медэкспертизу, по итогам которой заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Однако 28 декабря 2012 года столичный Тверской суд оправдал Кратова, придя к выводу, что Магнитский скончался от острой сердечной недостаточности, как это было указано в заключении комиссии экспертов.

Обвинение в причинении смерти по неосторожности по обстоятельствам смерти Магнитского также было предъявлено врачу-лаборанту "Бутырки" Ларисе Литвиновой. Ее преследование было прекращено за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

В марте 2013 года СКР прекратил уголовное дело по факту гибели Магнитского за отсутствием события преступления. В ведомстве заявили, что на арестованного юриста "не оказывалось какого-либо давления, не применялось физическое насилие либо пытки".

Сам Магнитский в июле 2013 года был признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов вместе с Уильямом Браудером, однако уголовное дело в его отношении было прекращено из-за смерти.