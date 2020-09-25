Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку белорусской оппозиции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев уволен с должности из-за недопустимых высказываний о ситуации в Белоруссии, сообщил в соцсетях сити-менеджер города Иван Имгрунт.

После видеоролика с заявлением Загорцева "по факту поддержки оппозиции Белоруссии" был сделан вывод, что это обращение "исключает возможность его нахождения в данной должности", написал чиновник.

Загорцев родился в Белоруссии. С 2010 по 2020 годы он был председателем Бобруйского горсовета депутатов, возглавлял Смолевичский райисполком Минской области. Вице-мэром Ялты он стал в сентябре 2020 года. В администрации он курировал ЖКХ и общественный транспорт.

В начале августа Загорцев записал видеообращение в поддержку протестующих, в котором допустил "российский след" в жестких действиях силовиков против демонстрантов.