Дело депутата Думы о крупной взятке передадут из Челябинска в Москву

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд в пятницу вынес постановление о том, что уголовное дело обвиняемого в получении взятки в составе преступной группы депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова должно рассматриваться в Московском городском суде, сообщает пресс-служба облсуда.

"Данное уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва", - говорится в сообщении.

По версии органов следствия, с января 2011 года по январь 2014 года члены организованной группы получили взятку в размере более 3 млрд рублей. Из этой суммы в Челябинске с июня 2011 года по декабрь 2012 года были переданы только 89 млн рублей.

"Это не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела", - отмечает суд.

Между тем, по данным пресс-службы, Белоусов, являясь депутатом Госдумы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа (п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ).

Вторым фигурантом данного дела является бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск, входит в ОАО "Макфа") Маргарита Бутакова. Обоим предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки). Суд оставил обоих под подпиской о невыезде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Московско-челябинское дело о взятке на 3 миллиарда

Ранее сообщалось, что это уголовное дело поступило на рассмотрение в Челябинский областной суд, оно содержит 122 тома.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы фигуранты дела в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства их деятельности. Следствие считает, что в Москве и Челябинске в общей сложности участникам группы передали более 3 млрд рублей.

Ранее Госдума по ходатайству Генпрокуратуры РФ дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Как сообщалось, экс-губернатор Юревич скрывается от следствия и суда за рубежом, он объявлен в международный розыск.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров "Первого хлебокомбината".

Сейчас он является генеральным директором ООО "Управляющая компания "Макфа", которая находится в стадии ликвидации.