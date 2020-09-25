Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Дело депутата Думы о крупной взятке передадут из Челябинска в Москву

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд в пятницу вынес постановление о том, что уголовное дело обвиняемого в получении взятки в составе преступной группы депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова должно рассматриваться в Московском городском суде, сообщает пресс-служба облсуда.

"Данное уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва", - говорится в сообщении.

По версии органов следствия, с января 2011 года по январь 2014 года члены организованной группы получили взятку в размере более 3 млрд рублей. Из этой суммы в Челябинске с июня 2011 года по декабрь 2012 года были переданы только 89 млн рублей.

"Это не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела", - отмечает суд.

Между тем, по данным пресс-службы, Белоусов, являясь депутатом Госдумы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа (п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ).

Вторым фигурантом данного дела является бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск, входит в ОАО "Макфа") Маргарита Бутакова. Обоим предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки). Суд оставил обоих под подпиской о невыезде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Московско-челябинское дело о взятке на 3 миллиарда

Ранее сообщалось, что это уголовное дело поступило на рассмотрение в Челябинский областной суд, оно содержит 122 тома.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы фигуранты дела в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства их деятельности. Следствие считает, что в Москве и Челябинске в общей сложности участникам группы передали более 3 млрд рублей.

Ранее Госдума по ходатайству Генпрокуратуры РФ дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Как сообщалось, экс-губернатор Юревич скрывается от следствия и суда за рубежом, он объявлен в международный розыск.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров "Первого хлебокомбината".

Сейчас он является генеральным директором ООО "Управляющая компания "Макфа", которая находится в стадии ликвидации.

Вадим Белоусов Госдума Челябинск Москва. Мосгорсуд Маргарита Бутакова Михаил Юревич

Новости

Власти РФ задумались об ускорении вакцинации от COVID из-за роста заболеваемости

Пандемия коронавируса

В Госдуме допустили возвращение школ на "удаленку" из-за COVID-19

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели
Пандемия коронавируса

В Москве под COVID-19 перепрофилируют еще восемь больниц

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Дело депутата Мосгордумы Шереметьева направлено в суд

В 10 городах РФ запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');