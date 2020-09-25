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В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пользователи столкнулись с проблемами при обмене сообщениями через мессенджер Telegram.

В частности, пользователи сообщили "Интерфаксу" о проблемах при отправке сообщений как через веб-версию, так и через мобильное приложение. Мессенджер при этом постоянно обновляется.

По данным ресурса DownDetector, проблемы с Telegram наблюдались у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов России, а также на Украине, в Белоруссии, Германии, Нидерландах и других странах Европы.

Сейчас работа мессенджера восстанавливается, число сообщений на сайте DownDetector о сбое уменьшается.

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