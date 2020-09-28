Первые проверки в общине Виссариона начались в 2018 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Члены религиозной организации "Церковь последнего завета", руководителей которой задержали на минувшей неделе, уже давно привлекли внимание правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" красноярский омбудсмен Марк Денисов.

По его словам, весной 2020 года руководители "Церкви последнего завета" написали жалобу, из которой следует, что первые сигналы об интересе правоохранительных органов появились еще два года назад. В тексте утверждалось, что в отношении общины проводились проверки, шли опросы и допросы жителей Курагинского района.

"Руководство общины утверждало, что проверки по общине шли по всей стране, опрашивались люди, которые когда-то давно имели отношение к общине, но сейчас не имеют. По мнению заявителя, действия следственных органов носили предвзятый характер", - добавил Денисов.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 года религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября силовики задержали Торопа, и еще двух руководителей - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Суд арестовал всех троих до 22 ноября.

Кроме того, прокуратура добивается через суд ликвидации "Церкви последнего Завета".