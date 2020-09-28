Мосгорсуд закрыл уголовное дело прокурора об избиении полицейского

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил обвинительный приговор и назначил судебный штраф бывшему замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорю Мыльникову, сказали в пресс-службе суда.

11 августа Мыльников был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Дорогомиловский суд назначил ему 150 000 рублей штрафа.

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".

По версии следствия, 29 июня предположительно пьяного Мыльникова задержали полицейские и доставили в отдел. Перед тем, как он должен был войти в камеру, его попросили снять брючный ремень. На распространенной видеозаписи Мыльников в ответ на эту просьбу ударил одного из полицейских ногой и рукой.

Он вину признал, раскаялся и еще до суда сделал пожертвование в фонд "Покровка", который занимается поддержкой сотрудников и ветеранов правоохранительных органов.