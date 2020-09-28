Минпросвещения вновь опровергло массовый переход школ на удаленку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ заявили, что массовый перевод школ на дистанционное обучение не планируется, ситуация с заболеваемостью коронавирусом находится под контролем.

"Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что по данным мониторинга ведомства, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы.

"За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости", - прокомментировал министр просвещения.