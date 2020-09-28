Роспотребнадзор заявил, что пандемию COVID-19 нельзя делить на волны

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что развитие ситуации с коронавирусом - это единый эпидемиологический процесс, говорить о второй волне нельзя.

"Мы считаем вместе с коллегами, с нашими учеными, что нет первой-второй волны, также как третьей-четвертой для нового возбудителя, который шагает по планете. Это все развитие эпидпроцесса и не учитывать это нельзя ни в один из периодов", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в понедельник.

Она отметила, что в России в отличие от многих стран во время спада заболеваемости коронавирусом не стали снижать уровень тестирования, что помогало выявлять новые случаи и переболевших COVID-19.

"Если не искать, не видеть, то можно сделать вид, что ничего не происходит, но ситуация все равно есть, подъем есть, его нельзя не замечать, он есть везде", - подчеркнула Попова.