В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа до конца октября
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прививку от гриппа необходимо сделать в течение ближайшего месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"До конца октября мы должны все сделать", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, до какого числа необходимо привиться от гриппа.
На прошлой неделе стало известно, что число случаев ОРВИ и гриппа в Москве за три недели выросло в три раза.