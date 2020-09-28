В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа до конца октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прививку от гриппа необходимо сделать в течение ближайшего месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"До конца октября мы должны все сделать", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, до какого числа необходимо привиться от гриппа.

На прошлой неделе стало известно, что число случаев ОРВИ и гриппа в Москве за три недели выросло в три раза.