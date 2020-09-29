Родные убитых срочником Шамсутдиновым подали иски почти на 27 млн руб.

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Семь исков почти на 27 млн рублей поданы в суд в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" адвокат Равиль Тугушев.

"Всего подано семь исков на 26 млн 730 тыс. рублей. Суммы по каждому иску разные. Они будут рассматриваться в рамках уголовного дела 2-ым Восточным окружным военным судом", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник состоялось предварительное слушание дела Шамсутдинова, суд удалился в совещательную комнату, чтобы до 1 октября определиться с датой основного заседания и мерой пресечения подсудимому. Адвокаты ходатайствовали о содержании под наблюдением в воинской части, прокуратура - о продлении ареста.

В ходе суда сторона защиты попросила суд приобщить ряд дополнительных доказательств по делу, а также рецензию Саратовской юридической академии на заключение психолого-психиатрической экспертизы.

"Рецензия выявила ряд нарушений при проведении экспертизы и ставит под сомнение ее выводы", - пояснил адвокат Руслан Нагиев.

Прокуратура, в свою очередь, заявила ходатайство о смягчении обвинения, так как выяснилось, что ряд травм один из потерпевших получил до известного события.

Инцидент в воинской части в Забайкалье

25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Причиной своего поступка Шамсутдинов называл неуставные отношения. В августе адвокаты подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, которое удовлетворено.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза была проведена Шамсутдинову во время предварительного следствия. Согласно заключению комиссии экспертов, каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, "которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", он не страдал.

Ранее адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщал "Интерфаксу", что в отношении одного из выживших после перестрелки возбуждено уголовное дело о дедовщине (ст. 335 УК РФ - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), в рамках которого Шамсутдинов и еще ряд солдат признаны потерпевшими.

В марте Читинский гарнизонный военный суд признал виновным по ч. 1 и 2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений) и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. рублей Руслана Мухатова.