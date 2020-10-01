Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 881 272+239 719

Процесс о расстреле солдат в Забайкалье начнется 29 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 октября начало основных слушаний по делу срочника Рамиля Шамсутдинова о расстреле восьми сослуживцев. В этот день начнется формирование коллегии присяжных, уточнил помощник судьи Дмитрий Павлов.

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Формирование пройдет в закрытом режиме, остальная часть заседания будет открытой.

По словам Павлова, судья также продлил срок ареста подсудимому.

По версии следствия, 25 октября 2019 года в части № 54160 Шамсутдинов начал стрелять в сослуживцев и убил восемь человек, а еще двоих ранил. Часть подчинена 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. Подозреваемый был призван туда летом 2019 года из Тюменской области. После задержания он сказал, что его довели "до крайней точки".

В связи со случившемся военные следователи возбудили два уголовных дела - об убийстве и о неуставных отношениях.

По второму делу Шамсутдинов и еще несколько человек были признаны потерпевшими, а в марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку Руслана Мухатова. Мухатов признал вину.

Назначенная по основному делу экспертиза показала, что Шамсутдинов никакими психическими расстройствами или заболеваниями не страдал и осознавал, что делает, заявили в СК.

Родные погибших подали к подсудимому семь гражданских исков на общую сумму 26 730 000 рублей.

Хроника 25 октября 2019 года – 01 октября 2020 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Рамиль Шамсутдинов Забайкалье Минобороны Чита СКР

Новости по теме

Новости

В Воронежской области площадь природных пожаров превысила 320 га

В Воронежской области площадь природных пожаров превысила 320 га
Навальный попал в больницу

Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов

Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов

Томского физика заподозрили в попытке передать за рубеж технологии

Экономический кризис

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар"

Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар"

Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

В очередной Всероссийской переписи появятся новые вопросы

В очередной Всероссийской переписи появятся новые вопросы

Путин подписал указ об осеннем призыве на службу 128 тыс. человек

В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');