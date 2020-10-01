Процесс о расстреле солдат в Забайкалье начнется 29 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 октября начало основных слушаний по делу срочника Рамиля Шамсутдинова о расстреле восьми сослуживцев. В этот день начнется формирование коллегии присяжных, уточнил помощник судьи Дмитрий Павлов.

Формирование пройдет в закрытом режиме, остальная часть заседания будет открытой.

По словам Павлова, судья также продлил срок ареста подсудимому.

По версии следствия, 25 октября 2019 года в части № 54160 Шамсутдинов начал стрелять в сослуживцев и убил восемь человек, а еще двоих ранил. Часть подчинена 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. Подозреваемый был призван туда летом 2019 года из Тюменской области. После задержания он сказал, что его довели "до крайней точки".

В связи со случившемся военные следователи возбудили два уголовных дела - об убийстве и о неуставных отношениях.

По второму делу Шамсутдинов и еще несколько человек были признаны потерпевшими, а в марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку Руслана Мухатова. Мухатов признал вину.

Назначенная по основному делу экспертиза показала, что Шамсутдинов никакими психическими расстройствами или заболеваниями не страдал и осознавал, что делает, заявили в СК.

Родные погибших подали к подсудимому семь гражданских исков на общую сумму 26 730 000 рублей.