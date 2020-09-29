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Путин поедет в Южную Корею, когда сделает прививку от COVID-19

Путин поедет в Южную Корею, когда сделает прививку от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин планирует посетить Южную Корею после того, как примет решение привиться от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера ему южнокорейский коллега возобновил, и Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением - после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку", - сказал он журналистам.

Накануне состоялся телефонный разговор Путина с главой республики Корея Мун Чжэ Ином. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Южной Кореей.

"Дана позитивная оценка поступательному развитию российско-южнокорейских связей за прошедшие три десятилетия и выражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин Южная Корея Дмитрий Песков коронавирус

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