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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:41Заразились
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В Южной Корее преподавателя посадили на полгода за ложь о ковид-контактах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Инчхоне 24-летний преподаватель интенсивных курсов приговорен к шести месяцам тюрьмы за то, что он, заразившись коронавирусом, солгал чиновникам о своих контактах и в результате заразились в общей сложности около 80 человек. Об этом сообщает агентство "Ренхап".

Пандемия коронавируса

Подсудимый 9 мая получил положительный результат теста на COVID-19. Перед этим он побывал в клубе и ресторанчике неподалеку от Сеула. Когда чиновники стали ему задавать вопросы о контактах, он солгал, что является безработным. При этом он скрыл факт, что только накануне получения теста он проводил занятия на курсах в Инчхоне.

В результате заразились около сорока учащихся, которые по цепочкам передали вирус дальше, и всего пострадали около 80 человек по всей Южной Корее.

Суд установил, что он "солгал больше двадцати раз" чиновникам, занимающимся отслеживанием контактов зараженных. Они усомнились в его словах и попросили полицию проверить его телефонные контакты. Это вызвало задержки в отслеживании цепочек людей, подлежащих изоляции. Действия подсудимого причинили большой экономический и социальный ущерб, а также вызвали страхи в сообществе, указал суд.

В ходе расследования он отрицал вину. В суде он заявил, что не представлял, что от его действий могут наступить настолько серьезные последствия, и попросил прощения.

Обвинение требовало для него два года тюрьмы, это максимальный срок для соответствующей статьи.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Южная Корея коронавирус Инчхон Сеул

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