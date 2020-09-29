Нарышкин обвинил США в стравливании христиан в Белоруссии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Директор СВР Сергей Нарышкин обвинил США во вмешательстве в религиозную ситуацию в Белоруссии.

"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

Нарышкин отметил, что до клира римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих.

Как говорится в заявлении руководителя СВР, по замыслу Вашингтона, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении римско-католической церкви. "По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", - подчеркнул Нарышкин.

Он также заявил, что Госдепартамент США ведет работу над подключением к протестам в Белоруссии экстремистских элементов, их подготовка проводится в Польше, Грузии, на Украине и прибалтийских странах с участием американских инструкторов.