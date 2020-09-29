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Глава Удмуртии попросил проверить на клевету комментарии с критикой врачей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился в правоохранительные органы после появления в его соцсетях некоторых комментариев, критикующих работу врачей.

"Есть ряд комментариев, которые выходят за рамки, в том числе законные. Я попросил проработать правоохранительные органы, потому что там сведения похожие на клевету - точно клевету - и призывы к организации массовых беспорядков", - сказал Бречалов в ходе видеообщения с жителями на своей странице в соцсети во вторник.

Он подчеркнул, что в таких случаях речь идет уже о нарушении законов.

Бречалов призвал всех обращаться к нему открыто в случае появления вопросов.

"Речь идет о наших врачах, о студентах медколледжа, ординаторах. Они прикладывают невероятные усилия, и я уверен, что мы с этой ситуацией справимся", - отметил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Удмуртии выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. Общее их количество составило 5253. Выздоровели 3677 человек, скончались 93.

Удмуртия Александр Бречалов

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