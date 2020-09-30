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Ученые сообщили о разрушении древнего реликтового леса на Чукотке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Палеонтологи, члены Чукотского отделения Русского географического общества (РГО) по итогам экспедиции сообщили о разрушении древнего реликтового леса на полуострове.

"Окаменевшие деревья высотой около 15-20 м обрушиваются в воды современного Анадырского лимана. Последний ствол, выходящий на дневную поверхность, был обрушен в этом году, и причиной этому стал антропогенный фактор. К сожалению, человеческий вандализм и растаскивание окаменевшей древесины на сувениры приводят к разрушению древнего леса", - сообщила пресс-служба РГО.

Члены регионального отделения РГО отмечают, что спасение окаменелых деревьев крайне важно для науки, придание охранного статуса этой территории позволит сохранить природное и историческое наследие.

Этот реликтовый лес был обнаружен в 2011 году палеоботаником Александром Грабовским и фотографом Сергеем Терещенко в акватории Анадырского лимана. Лес погиб в результате катастрофического извержения вулкана Дионисия около 70-65 млн лет назад. Это единственная находка окаменевшего леса на Чукотке.

Чукотка

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