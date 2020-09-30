У петербургского яхт-клуба выловили части тела человека

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге из Невы выловили мешок с грудной клеткой неизвестного мужчины, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По данным источника, мешок с частями человеческого тела извлекли из Невы на территории яхт-клуба "Геркулес" по ул. Береговой около 15.00 во вторник, 29 сентября. В 17.15 о находке сообщили в полицию, в 17.40 на место прибыли следователи.

"Прибывший на место судмедэксперт установил, что в мусорном пакете находится грудная клетка мужчины. Останки направлены на исследование", - уточнил собеседник агентства.

В 2020 году в Петербурге произошло несколько громких инцидентов, связанных с расчленением. Так, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был обвинен в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) - в убийстве музыканта, а актер по имени Юрий - в убийстве транссексуала из Таджикистана. Во всех случаях тела погибших были расчленены.