Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:52Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

У петербургского яхт-клуба выловили части тела человека

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге из Невы выловили мешок с грудной клеткой неизвестного мужчины, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По данным источника, мешок с частями человеческого тела извлекли из Невы на территории яхт-клуба "Геркулес" по ул. Береговой около 15.00 во вторник, 29 сентября. В 17.15 о находке сообщили в полицию, в 17.40 на место прибыли следователи.

"Прибывший на место судмедэксперт установил, что в мусорном пакете находится грудная клетка мужчины. Останки направлены на исследование", - уточнил собеседник агентства.

В 2020 году в Петербурге произошло несколько громких инцидентов, связанных с расчленением. Так, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был обвинен в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) - в убийстве музыканта, а актер по имени Юрий - в убийстве транссексуала из Таджикистана. Во всех случаях тела погибших были расчленены.

Петербург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Пандемия коронавируса

"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

Доллар снова резко подорожал в начале торгов на Московской бирже

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

В РФ решили создать госплатформу для слежки за мошенническими сайтами

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');