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Туроператоры усомнились в возобновлении зимой рейсов на курорты Египта и в Европу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Авиасообщение с курортами Египта вряд ли восстановится к зиме, поскольку до сих пор не урегулированы вопросы по безопасности, Европа тоже останется недоступной для россиян, считает коммерческий директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

"Вопрос Египта связан не столько с вирусом, сколько с вопросом безопасности россиян. Пока не будет обеспечена полная безопасность, мы не увидим массового организованного туризма в Египет", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Толчин отметил, что в Египте ведется большая сложная работа, и позитивные новости есть. "Но это (восстановление авиасообщения с курортами - ИФ) - не горизонт ближайших дней. Сейчас есть безопасный коридор через Каир, он используется, но объем рейсов совсем небольшой, поскольку ехать оттуда до курортов далеко. Какого-то прорыва от Египта мы в этом зимнем сезоне не ожидаем", - сказал он.

В свою очередь президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев напомнил, что Египет традиционно был для россиян зимним направлением.

"До закрытия его посещало порядка 3-4 млн туристов из России в год. Сейчас ситуация такова, что туроператоры ставить чартеры в Египет не будут, поскольку нет авиасообщения с курортами. Чартеры в Каир ставить бессмысленно", - сказал Игнатьев.

Говоря о перспективах предстоящего зимнего сезона, Толчин сообщил, что рассчитывает на открытие чартерных рейсов в ОАЭ. "С точки зрения климатических условий в зимний период это окажется большую поддержку отрасли. Конечно, с оговорками на безопасность", - отметил эксперт.

Он добавил, что в зимнем сезоне будет популярна и Турция, отдых в которой давно стал круглогодичным. Цены там доступные, погода комфортная.

"С точки зрения открытия европейских стран, мы не ожидаем, что в зимнем сезоне появится возможность путешествий в Европу. Мы видим статистику по Франции, Испании - количество заболевших там сильно выше, чем весной. В этой ситуации открывать границы не стоит, так как это ухудшит ситуацию с обеих сторон", - заключил Толчин.

Россия Египет Европа

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