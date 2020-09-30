РЖД представят концепт пассажирского вагона с увеличенной длиной полки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" планируют представить новую концепцию пассажирского вагона, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"Мы предоставим сейчас абсолютно новый вагон. Вагон габарита "Т", он по ширине больше на 28 сантиметров, сам вагон длиннее. При этом иная компоновка, которая дает возможность увеличить сам вагон и размещение более чем на три метра", - сказал он.

"Там появится новое купе, но самое важное - это длина места будет не 1 метр 70 (см), а 1 метр 80 (см)", - уточнил глава РЖД.

Новой концепцией предусмотрен механизм, позволяющий менять пространство в купе и открывать перегородки между соседними купе, отметил Белозеров. По его словам, в вагоне также предусмотрено отдельное место для расположения чемоданов, обуви, есть душ и несколько туалетов.

"У нас было деление: плацкарт, СВ. Есть вагоны, которые старше 15 лет и, соответственно, в одних вагонах есть условия биотуалета, да, а где-то мы еще не до конца изменили. Почему пассажир должен платить одинаковую цену что за один, что за другой вагон, если не предоставляется услуга? Соответственно мы вот эти элементы разделили", - сказал также Белозеров, отвечая на вопрос о запуске новых тарифных классов и стоимости билетов.

Индексация стоимости ж/д билетов в регулируемом сегменте в следующем году составит 3,7%, напомнил он, отметив что это ниже уровня инфляции.