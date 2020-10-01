В Генштабе выступили против полного перехода на контрактную армию в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Начальник Главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба Евгений Бурдинский заявил о нецелесообразности перехода исключительно на контрактный способ комплектования Вооруженных сил РФ.

"Мне кажется, в этом нет необходимости - полностью переходить на контракт, потому что это слишком дорогое удовольствие", - сказал Бурдинский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Это будет дорогая армия, но надо понимать самое главное: в ходе военной службы по призыву молодые люди осуществляют свою мечту и свое право - защищать государство. При этом мы думаем и о том, чтобы у нас накапливался мобилизационный ресурс", - заявил военачальник, отметив, что в каждом регионе должно быть достаточно людей, которые при необходимости могут встать на защиту страны.

В РФ в четверг стартовал осенний призыв, в армию планируется направить 128 тысяч новобранцев.