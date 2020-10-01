В Ангарске после нападения на шестерых детей разыскивают педофила

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Ангарске ищут подозреваемого в нападении на шестерых детей, сообщили в управлении СК по Иркутской области. Его подозревают в совершении действий сексуального характера (п."б" ч.4 ст.132 УК).

Потерпевшим было не больше 14 лет.

В областном МВД уточнили, что, по оперативным данным, все нападения были совершены в начале сентября в 94 квартале Ангарска. Сотрудники уголовного розыска установили внешность мужчины. Также вероятного преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.