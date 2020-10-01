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По факту инцидента с кораблем ВМФ РФ в Дании завели уголовное дело

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Военное следственное управление по Балтийскому флоту (БФ) возбудило и расследует уголовное дело по факту столкновения малого противолодочного корабля (МПК) "Казанец" с иностранным судном, заявил "Интерфаксу" источник, близкий к флоту.

"Уголовное дело было возбуждено несколько дней назад, когда "Казанец" еще находился в Балтийске. По моей информации, оно расследуется по стандартной для таких ситуаций статье 352 УК РФ (нарушение правил кораблевождения), - сказал источник.

По его словам, в настоящее время МПК, пройдя небольшой ремонт на 33-ем судоремонтном заводе, совершил переход в Кронштадт. Однако командир корабля был оставлен следствием в Балтийске, где проводится расследование. В рамках следствия определенные мероприятия проводились и в штабе бригады кораблей в Кронштадте, в состав которой входит "Казанец".

Планируется, что основной ремонт поврежденного МПК будет проведен на АО "Кронштадтский морской завод".

Для официального подтверждения этой информации "Интерфакс" направил официальные запросы по данной ситуации в Главное военное следственное управление и Главную военную прокуратуру.

Инцидент с военным кораблем РФ в Дании

Как сообщалось, 23 сентября в проливной зоне в территориальных водах Дании в условиях сильного тумана МПК "Казанец" ВМФ РФ столкнулся с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых островов. Российский корабль получил повреждения носовой части, никто из экипажа не пострадал. Корабль покинул датские территориальные воды и направился в Балтийск.

В Балтийске на АО "33-й Судоремонтный завод" был выполнен незначительный ремонт, который позволил кораблю перейти в Кронштадт. Предстоящие работы на МПК можно охарактеризовать, как средний ремонт. О сроках его выполнения говорить рано. В процессе работы могут быть выявлены скрытые дефекты и повреждения. МПК был построен в 1986 году на судоверфи в ГДР и, несмотря на то, что корабль находится в хорошем состоянии, могут быть выявлены и скрытые проблемы.

Ранее источник "Интерфакса" пояснил, что столкновение МПК с иностранным судном является грубейшим нарушением основ мореплавания и судоходства, трактуется как морской инцидент. При этом стороны инцидента должны в течение 24 часов с момента захода в порт подать морской протест аттестованному нотариусу. В дальнейшем спор сторон будет рассматриваться в международном суде.

Казанец Балтийский флот ВМФ РФ Балтийск Дания

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