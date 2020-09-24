Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.

"После столкновения в проливе Эресунн российский корабль покинул воды Дании, а гражданское судно Ice Rose своим ходом идет на верфь. Утечек топлива на обнаружено. Дело передано гражданским властям", - говорится в сообщении.

При этом датские военные опубликовали фотографию поврежденного рефрижераторного судна Ice Rose. На задней части бокового корпуса видна длинная пробоина выше ватерлинии.

Накануне в пресс-службе Балтфлота сообщили, что малый противолодочный корабль "Казанец" также получил пробоину в корпусе выше ватерлинии. По данным флота, он должен своим ходом вернуться в пункт базирования в город Балтийск.

"Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота", - отметили в пресс-службе. "В результате столкновения пострадавших среди экипажа российского корабля нет", - сказали в штабе БФ.