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Промпроизводство вакцины "Спутник V" в Петербурге начнут к декабрю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ЗАО "Биокад" к декабрю 2020 года планирует начать промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на своих мощностях в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" директор департамента компании по доступу на рынок Валентин Додонов.

"Я думаю, что с учетом наработанной методики, площадки, отвечающей всем стандартам, промышленный выпуск начнется к декабрю", - сказал он.

По словам Додонова, также продолжается работа над вакциной совместной разработки "Биокада" и ГНЦ "Вектор". "В отношении нашей вакцины: мы не можем отступать от GMP (международный стандарт, устанавливающий требования к производству лекарств - ИФ). Мы завершили свою часть разработки, и в настоящий момент вакцина проходит этап доклинических исследований на животных. Пока говорить о точном сроке выхода вакцины в производство преждевременно", - сказал он.

Говоря о необходимости наличия нескольких вакцин от коронавируса, он отметил, что это связано с возрастными особенностями населения и особенностями сопутствующих заболеваний. "И когда появится опыт, возможно, будет видно, что какая-то из вакцин действует недостаточно эффективно для какой-то группы населения или переносится с осложнениями. Поэтому необходимо несколько вакцин, которые позволят добиваться максимального эффекта", - уточнил Додонов.

"Биокад" подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V" 23 сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, в конце августа 2020 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что выпускать вторую российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора будет "Биокад".

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V". Разработку и производство препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран.

Ранее Мантуров сообщал, что к концу года в России будет выпускаться 1,5-2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Биокад Валентин Додонов Коронавирус Спутник V

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