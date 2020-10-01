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Москалькова выступила против жесткого карантина по коронавирусу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за более мягкие меры для предотвращения распространения коронавируса.

"Сегодня нужно находить более гибкие формы, чтобы не получить последствия, когда малые предприятия и ИП терпели такой ущерб, что оказались на грани банкротства, а преподаватели школ, ученики, родители испытывали огромные сложности во время дистанционного обучения. Новая форма - каникулы - более предпочтительна, чем дистанционное обучение. Поэтому поиск новых форм сейчас более правилен. Думаю, жесткая самоизоляция должна быть трансформирована", - сказала Москалькова журналистам в четверг.

По ее словам, новые меры, предложенные мэром Сергеем Собяниным, - "очень дифференцированные и гибкие в отличие от тех нормативных актов, которые принимались Москвой в марте-апреле-мае".

"Мы ощутили очень жесткие последствия первой самоизоляции по закрытию точек общепита, бытового обслуживания", - сказала Москалькова.

Ранее Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы. Он также рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости. Такой домашний режим будет действовать один месяц.

Татьяна Москалькова Коронавирус Москва Сергей Собянин

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