Около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителя в Якутии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, 27 жителей Нюрбинского района Якутии заразились коронавирусом после приема у больного народного целителя, сообщили в оперативном штабе республики в пятницу.

"Ситуация в Нюрбинском районе по случаю заболевания коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. По предварительным данным выявлено 27 заболевших", - говорится в сообщении.

За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Как сообщалось, в конце сентября в город Нюрба приезжал целитель, который принимал большое количество граждан. Он оказался больным коронавирусом.