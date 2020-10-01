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Народного целителя заподозрили в заражении посетителей коронавирусом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Якутии народного целителя заподозрили в массовом заражении коронавирусом посетителей, сообщили в пресс-службе главы республики.

Пандемия коронавируса

Целитель приехал в Нюрбу, принимал там много людей, но оказался больным, рассказала замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

По ее словам, всех, кто контактировал с целителем, изолировали и у них взяли анализы. Оперштаб постарается локализовать инфекцию.

Сколько человек заболели, побывав у целителя, неизвестно. Балабкина сказала, что штаб ждет официальных данных Роспотребнадзора. Она пообещала, что в регионе усилят контроль за массовыми мероприятиями.

"Это касается, в том числе и районов, где проводили праздники городов, сел, наслегов. Массовые мероприятия на территории республики не допускаются", - добавила она.

Днем ранее оперштаб Якутии сообщил о 27 новых случаях коронавирусной инфекции в Нюрбе.

На 1 октября, всего в Якутии было выявлено с начала эпидемии 9467 случаев заражения коронавирусом, в том числе 87 - за последние сутки.

Якутия Нюрба коронавирус Ольга Балабкина

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