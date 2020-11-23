Минюст до середины декабря представит Путину кандидатов в ЕСПЧ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минюст до 15 декабря представит президенту Владимиру Путину данные о шести кандидатах на пост судьи ЕСПЧ от России, сообщила пресс-служба ведомства. Президент выберет трех кандидатов, которые будут представлены в 2021 году в Парламентскую ассамблею совета Европы.

Конкурсная комиссия под руководством министра Константина Чуйченко отобрала этих шестерых кандидатов из 27. Это Дмитрий Бартенев, Юрий Берестнев, Андрей Бушев, Михаил Лобов, Наталья Павлова и Мария Филатова.

Сначала из 27 кандидатов девять были отсеяны за недостаточный уровень владения английским и французским, официальными языками Совета Европы. В собеседованиях и тестировании участвовали эксперты МГИМО.

Затем с 18 претендентами комиссия провела персональные собеседования, и были отсеяны еще 12 человек.

В заседании конкурсной комиссии участвовали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, председатель Совета судей России Виктор Момотов, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, а также представители администрации президент, Минюста, МИДа и Высшей квалификационной коллегии судей.

В конкурсе участвовал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он отмечал, что до сих пор кандидаты в судьи ЕСПЧ от России отбирались кулуарно, и это были "люди из дипломатических, судейских либо академических кругов", но не адвокаты.

В 2012 году российским судье в ЕСПЧ был избран Дмитрий Дедов, который до этого был судьей Высшего арбитражного суда России.