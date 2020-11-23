Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:01Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Минюст до середины декабря представит Путину кандидатов в ЕСПЧ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минюст до 15 декабря представит президенту Владимиру Путину данные о шести кандидатах на пост судьи ЕСПЧ от России, сообщила пресс-служба ведомства. Президент выберет трех кандидатов, которые будут представлены в 2021 году в Парламентскую ассамблею совета Европы.

Конкурсная комиссия под руководством министра Константина Чуйченко отобрала этих шестерых кандидатов из 27. Это Дмитрий Бартенев, Юрий Берестнев, Андрей Бушев, Михаил Лобов, Наталья Павлова и Мария Филатова.

Сначала из 27 кандидатов девять были отсеяны за недостаточный уровень владения английским и французским, официальными языками Совета Европы. В собеседованиях и тестировании участвовали эксперты МГИМО.

Затем с 18 претендентами комиссия провела персональные собеседования, и были отсеяны еще 12 человек.

В заседании конкурсной комиссии участвовали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, председатель Совета судей России Виктор Момотов, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, а также представители администрации президент, Минюста, МИДа и Высшей квалификационной коллегии судей.

В конкурсе участвовал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он отмечал, что до сих пор кандидаты в судьи ЕСПЧ от России отбирались кулуарно, и это были "люди из дипломатических, судейских либо академических кругов", но не адвокаты.

В 2012 году российским судье в ЕСПЧ был избран Дмитрий Дедов, который до этого был судьей Высшего арбитражного суда России.

Минюст ЕСПЧ Константин Чуйченко ПАСЕ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о компенсации морального вреда

Apple получила в РФ частоты для тестирования альтернативы Bluetooth

Apple получила в РФ частоты для тестирования альтернативы Bluetooth

Жену арестованного мэра Томска заподозрили в насилии против полицейского

Жену арестованного мэра Томска заподозрили в насилии против полицейского

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона

Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО

Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');