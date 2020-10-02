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Арестованы подозреваемые в краже иконы, подаренной Путиным Валдайскому монастырю

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в пятницу заключил под стражу двух жителей Ленинградской области, подозреваемых в краже из Валдайского Богородицкого Святоозерского Иверского мужского монастыря Валдайской иконы Богоматери и других церковных ценностей, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валерий Таганский.

Икону обители подарил президент России Владимир Путин.

"По ходатайству следствия суд арестовал Александра Алексеева и Владислава Соколова до 29 ноября. Оба признали вину", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 1 сентября злоумышленники через подкоп под воротами проникли в монастырь, разбили окно в храме и украли ювелирные изделия из золота и другие предметы культа, в том числе напрестольный крест и копию Иверской иконы Богоматери, которую в 2001 году передал в дар монастырю глава государства. Украденные предметы культа были предварительно датированы XIX веком, их стоимость не сообщалась.

Полиция возбудила дела по части 4 статьи 158 (кража) и части 2 статьи 164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность). Подозреваемые были задержаны в городе Волхов Ленинградской области. Один из них был ранее судим за совершение тяжких преступлений. У подозреваемых обнаружили часть похищенного, в ближайшее время ценности вернут в монастырь.

Согласно летописным источникам, Иверский монастырь был основан на островах Валдайского озера в 1653 году патриархом Московским и Всея Руси Никоном, которому царь Алексей Михайлович впоследствии пожаловал обитель в личное владение. По указу Никона в монастырь из Иверской обители на горе Афон, привезли написанную в 1646 году копию с одной из наиболее почитаемых христианами древних икон - Иверской иконы Богоматери. Эта икона стала главной монастырской иконой.

В 1927 году обитель была закрыта и разграблена. В 1991 году власти вернули монастырь Русской православной церкви, там были проведены ремонтно-восстановительные работы. В постсоветские годы обитель неоднократно становилась жертвой грабителей.

Валдайский монастырь Новгородская область

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