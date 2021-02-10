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Ущерб от сентябрьской кражи в Валдайском монастыре оценили в 2,7 млн руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в среду впервые назвал стоимость подаренной главой государства иконы и других церковных ценностей, украденных в 2020 году из Валдайского Богородицкого Святоозерского Иверского мужского монастыря.

Согласно информации суда на странице в одной из социальных сетей, ущерб от кражи составил 2 млн 689 тысяч рублей.

Как сообщалось, кража из монастыря XVII века произошла в ночь на 1 сентября. Из обители пропали ювелирные изделия из золота и другие предметы культа, в том числе напрестольный крест и копия Иверской иконы Богоматери, которую в 2001 году принес в дар монастырю Владимир Путин.

По подозрению в преступлении полиция задержала жителей города Волхов Ленинградской области Александра Алексеева и Владислава Соколова. Возбуждены дела по статьям 158 (кража) и 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность) УК РФ. Задержанные признали вину. Изъятые у них икона и другие ценности возвращены монастырю.

Валдайский монастырь Новгородская область

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