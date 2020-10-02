Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О' Брайеном, сообщил пресс-секретарь Совбеза Евгений Аношин. Они подтвердили намерение сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы.

Целью рабочей встречи Аношин назвал нормализацию двусторонних отношений и укрепление международной безопасности.

Стороны обсудили бои в Нагорном Карабахе, вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, кибербезопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом и другие сюжеты, представляющие взаимный интерес.

17 апреля пресс-служба Совбеза сообщила, что Патрушев и О'Брайен обсудили по телефону сотрудничество России и США в борьбе с коронавирусом.