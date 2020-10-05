Школу на острове Кего перевели на удаленку из-за разлива нефтепродуктов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Архангельске школу на острове Кего перевели на дистанционное обучение из-за разлива нефтепродуктов у берега, сообщила пресс-служба мэрии города. Также не будет работать местный детский сад.

Разлив нефтепродуктов произошел в дельте Северной Двины в пятницу. В школе и детском саду на острове появились посторонние запахи. Поверхность воды очистили, но детей решили оставить дома для профилактики.

В понедельник специалисты регионального Роспотребнадзора возьмут пробы для оценки качества питьевой воды после случившегося.

Вероятной причиной разлива в областном управлении МЧС назвали работы по углублению дна выше по течению. "Вероятно, в результате работы со дна была поднята взвесь ила и различных донных отложений. На поверхности воды была заметна радужная пленка шириной около 5-10 метров", - отметили в ведомстве.