Роскомнадзор попросил у Google и Apple контакты для борьбы с пиратством

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предложил Google и Apple организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите правообладателей и о запрете "пиратских" приложений на мобильных устройствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба направила компаниям письма, уведомив, что закон вступил в силу. Компании получили просьбу сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений.

Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения.