Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Роскомнадзор попросил у Google и Apple контакты для борьбы с пиратством

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предложил Google и Apple организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите правообладателей и о запрете "пиратских" приложений на мобильных устройствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба направила компаниям письма, уведомив, что закон вступил в силу. Компании получили просьбу сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений.

Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения.

Роскомнадзор Google Apple

Новости
Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Пандемия коронавируса

В Удмуртии допустили введение COVID-ограничений, аналогичных весенним

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам
Пандемия коронавируса

Крым второй раз с начала октября обновил антирекорд по COVID-19

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР
Пандемия коронавируса

Омский губернатор заразился коронавирусом

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Эксперт назвал срок восстановления экосистемы Авачинского залива

Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки

Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки

Специалисты рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');