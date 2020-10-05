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В третьей фазе испытаний вакцины "Вектора" задействуют 30 тыс. добровольцев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что 30 тысяч добровольцев примут участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор".

"С началом массового производства, вакцина поступит в медицинские учреждения, обеспечивающие вакцинацию граждан. После регистрации вакцины будут определены центры проведения пострегистрационных исследований, в которых примут участие 30 000 добровольцев", - сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роспотребнадзора".

В ведомстве уточнили, что "широкому кругу граждан вакцина будет доступна после начала массового производства".

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", получит регистрацию к 15 октября.

В пресс-службе уточнили, что выпуск первой партии вакцины "в количестве 10 000 доз, предназначенной для проведения пострегистрационных исследований, запланирован на конец октября".

Ранее в ГНЦ "Вектор" сообщили "Интерфаксу", что после получения регистрации будут проведены пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", которые планируется начать в Сибирском регионе на 5 тысячах добровольцах, отдельное исследование планируется провести на 150 людях старше 60 лет. В "Векторе" уточнили, что потом плацебо-контролируемые исследования будут продолжены в регионах.

Роспотребнадзор Вектор коронавирус

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