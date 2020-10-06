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Яровая предложила подключать ученых к расследованию экокатастроф на федеральном уровне

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Алгоритм незамедлительного взаимодействия научных организаций с надзорными органами при расследовании экологических чрезвычайных ситуаций следует сформировать на федеральном уровне, заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая, которая на днях инициировала масштабное исследование проб с места экокатастрофы на Камчатке.

"Могу с уверенностью сказать, что буду предлагать на федеральном уровне сформировать алгоритм незамедлительного подключения науки ко всем ситуациям, связанным с экологической безопасностью, и совместные действия науки с надзорными органами", - сообщила Яровая в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

По ее словам, "это единственно верный путь в объективном оперативном и результативном реагировании".

Отвечая на вопрос издания, что она думает о произошедшем на Камчатке, зампредседателя Госдумы РФ сказала: "Свою задачу вижу в том, чтобы установить правду и ничего кроме правды".

"Камчатка для меня - родная земля. Имея многолетний опыт прокурорской и следственной работы и понимание того, что лежит в основе установления истины и что является источником объективной оценки, взяла инициативу на себя, как если бы возглавила следственную группу и определила неотложные действия. Время принятия решений и реагирования всегда имеют серьезное значение в сборе доказательств и оценке фактов", - подчеркнула Яровая.

"Именно поэтому и забор проб в широком спектре и с глубины, поэтому разные институты в параллели исследований, поэтому безотлагательность действий и доставки в Москву, поэтому истребование аэросъемки за длительный период и ее рассмотрение экспертами-учеными, поэтому работа с учеными сейчас. Это ситуация, в которой нет права на бездействие и на ошибку", - добавила депутат в беседе с газетой.

Как сообщалось ранее, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга "Snowave Surf School" Антон Морозов заявил, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального министерства здравоохранения, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды и песка, а также образцы погибших морских животных были направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие токсичных микроводорослей; а также версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.

Ирина Яровая Камчатка

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