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Сотрудники мэрии Новосибирска попали под следствие по делу о превышении полномочий

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бывший и действующий Новосибирск. 6 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Следователи возбудили уголовное дело в отношении действующего и бывшего сотрудника мэрии Новосибирска, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия).

По версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года подозреваемые в качестве муниципального заказчика заключили контракты с застройщиками ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства - домах по ул. Большая и ул. Зорге в Новосибирска общую сумму более 249 млн рублей.

Дома предназначались, в том числе, для переселения людей из аварийного жилья.

"При этом должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" полную стоимость контрактов после государственной регистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Свои обязательства застройщики не исполнили в связи с банкротством. В результате действий должностных лиц мэрии были нарушены права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий. Их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 202 млн рублей.

В настоящее время строительство пяти многоквартирных домов по улице Большой и Зорге в городе Новосибирске не окончено, строительство этих домов не ведется.

По делу проведены обыски в жилищах данных сотрудников мэрии Новосибирска, а также в подразделениях мэрии Новосибирска.

Новосибирская область

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