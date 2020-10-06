Труп амурского тигра обнаружен в Хабаровском крае

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Останки краснокнижного амурского тигра обнаружили автомобилисты в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве природных ресурсов региона во вторник.

"Обнаружили труп амурского тигра. Возраст ориентировочно около 10 лет. В настоящее время причины гибели животного неизвестны. Видимых следов воздействия человека - пуль, ранений, капканов не обнаружено", - сказал представитель Минприроды.

Животное находилось недалеко от дороги, в 300 м от ключа Пологий. Ближайший населенный пункт - село Гвасюги. Труп тигра нашли случайно проезжавшие мимо автомобилисты.

На место была направлена следственная группа органов внутренних дел и оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными.

"Останки тигра перевезены в Уссурийск, в Центр изучения болезней диких животных, где проведут экспертизу и установят причину гибели. По этому факту будет заведено уголовное дело, так как речь идет о краснокнижном животном", - добавил собеседник агентства.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.